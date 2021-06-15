Защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал, как его партнеры настраиваются на важные матчи и поделился эмоциями от участия в чемпионате Европы.

"У нас еще не было детального разбора матча с Нидерландами. По ходу игры в перерыве Андрей Николаевич вносил коррективы, как нужно действовать во втором тайме. Нам удалось сравнять счет. Иногда ребятам было тяжело. Не очень приятные эмоции, когда ты забиваешь два мяча и пропускаешь на последних минутах. Но нужно забывать эту игру, выносить положительные моменты, думать и готовиться к следующему поединку.

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Как поднимаем боевой дух накануне важных матчей? На такие игры особенно настраиваться и не нужно. Конечно, у каждого есть определенные привычки перед поединками. Кто-то вообще не касается телефона, кто-то слушает музыку, читает книги. У каждого по-разному. Я могу послушать перед матчем музыку, но особых ритуалов не соблюдаю.

Каждый мечтает принять участие в чемпионате Европы. Чувствуется атмосфера, особенно после первой игры. Когда ты едешь в автобусе, всюду много фанатов. Осуществилась мечта принять участие в таком турнире. Каждый футболист, который находится в команде, готов выйти на поле и помочь всем, чем сможет.

Смогу ли я сыграть на позиции левого полузащитника, учитывая повреждения Александра Зубкова? Это не новая позиция для меня, я до этого действовал на ней. Если вы помните, то играл за Брюгге против киевского Динамо в Лиге Европы слева в полузащите. Но надеюсь, что у Зубкова все будет хорошо, и он сможет восстановиться к следующей игре", – цитирует Соболя официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины в стартовом матче своей группы на Евро-2020 уступила нидерландцам со счетом 2:3. Следующий поединок "сине-желтых" состоится уже в четверг, 17 июня, против Северной Македонии. Начало встречи в 16:00.

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