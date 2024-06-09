Форвард отыграл сезон в аренде за Валенсию, однако не смог убедить в необходимости выкупа. Теперь судьбой Яремчука снова будет распоряжаться Брюгге, контракт с которым рассчитан до лета 2026 года.

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"Если не будет никаких вариантов, то я вернусь в Брюгге. У меня еще два года по контракту, и это ни в коем случае не наказание для меня. Несмотря на все, я готов играть за Брюгге. Я слежу за матчами, контактирую с представителями клуба. Проблем нет", – заверил Яремчук в интервью Het Nieuwsblad.

Напомним, 2 года назад Брюгге заплатил Бенфике за украинца 17 млн евро, что до сих пор является рекордом чемпионата Бельгии. Впрочем, после непростого дебютного сезона нападающего отдали в Валенсию. Сейчас ходят слухи о новой аренде или трансфере Яремчука. 28-летним форвардом активно интересуется Трабзонспор.

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