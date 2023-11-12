"Это правда, что у нас очень много травм, и, честно говоря, я не знаю, чем это объяснить. Это не может быть просто невезением. Когда играешь настолько часто, повышается уровень физического и психологического напряжения – это может сказаться на игроках", – приводит слова Пиоли Football-Italia.

Печальный юбилей Жиру в видеообзоре матча Лечче – Милан – 2:2

В общем, в этом сезоне игроки Милана получили 22 травмы, из которых 16 – мышечные повреждения. Матч против Лечче не смогли доиграть Рафаэль Леау и Давиде Калабрия.

Отметим, что "россонери" сыграли вничью с Лечче (2:2). Сейчас Милан занимает третье место в чемпионате, имея 23 очка после 12 сыгранных поединков.

Ювентус удержал победу над Кальяри и вышел в лидеры Серии А, Лечче испортил юбилей Жиру, оформив камбэк с Миланом