– Не чувствуете ли вы расслабленности и потери концентрации и мотивации из-за яркой победы в первом матче?

– Конечно, мы очень уверенно победили в первом матче, и несмотря на это серьезно подходим к этому поединку, как и к любому другому противостоянию. Важно закалять менталитет победителей в каждом отдельно взятом матче, особенно это касается получения результата на дистанции.

Ильвес – Шахтер: где смотреть ответный матч квалификации Лиги Европы

Поэтому, могу заверить, к завтрашней игре мы подходим очень серьезно. Для нас важен результат в грядущем поединке, поэтому ни о какой расслабленности или недооценке соперника речь идти не может.

– У команды новый тренер. Какие требования у Арды Турана к тебе и как он видит твою позицию? Вы говорили с ним об этом?

– Правильное замечание, в этом сезоне при новом тренерском штабе я оказался на более привычной для себя позиции полузащитника. Мы с Мистером также это обсуждали, и я вижу то, насколько он пытается интегрировать меня в свою систему именно в роли игрока центра поля. Считаю, что у этой идеи большой потенциал, я всегда буду стараться искать свой шанс и как можно лучше реализовывать те возможности, которые у меня возникают как на тренировках, так и в игре. Поэтому продолжаем упорно работать.

– Ты сейчас являешься одним из бразильских лидеров команды. Какую ответственность берешь на себя в еврокубковых матчах?

– Да, на правах одного из старейших бразильцев команды я всегда стараюсь примерить на себя роль лидера, который сумеет подсказать молодым игрокам и где-то немного напомнить им о важности концентрации, поскольку тот стиль игры, что проповедует Мистер, требует высокой сосредоточенности, без преувеличения, от старта до финального свистка. Поэтому важно не забывать концентрироваться на игре, что иногда свойственно молодежи, а я стараюсь помочь им какой-то подсказкой, поделиться собственным опытом. Для меня это приятная обязанность, которой я охотно делюсь со своими земляками.

– Хочется спросить про газон – здесь искусственное поле. Это не повлечет каких-то трудностей для команды в завтрашнем матче?

– Это действительно поле, на котором мы имеем не слишком большой опыт игры. Но, думаю, это в любом случае не может быть оправданием: если мы команда, что нацелена только на высокие результаты и достижения, то, конечно, ориентироваться на наш уровень, который является довольно высоким. Несмотря на возможные трудности, которые могут возникнуть непосредственно во время игры, я убежден, это никоим образом не повлияет на нашу самоотдачу и желание продемонстрировать свой лучший футбол, – сказал Педриньо на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в первой игре Шахтер разгромил Ильвес со счетом 6:0. Ответный матч состоится в четверг, 17 июля, и начнется в 19:00 по киевскому времени.

"Туран має максимальний авторитет у роздягальні": Аліссон про розгромний старт Шахтаря і критику від Сікана – ЕКСКЛЮЗИВ