Инцидент произошел в овертайме 1/4 финала чемпионата мира в ЮАР. Суарес отбил мяч из ворот рукой и получил за это красную карточку. Асамоа Гьян не смог реализовать пенальти. В послематчевой серии также сильнее оказались уругвайцы. Ганцы до сих пор считают, что в полуфинал их не пустила "рука дьявола".

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"Мне не нужно извиняться. Я должен извиняться, если бы травмировал игрока, но в этой ситуации я отбил мяч и получил красную карточку, а игрок Ганы не реализовал пенальти. Это не моя вина. Не я упустил пенальти. Это не моя ответственность", – сказал Суарес.

К слову, уже 2 декабря на ЧМ-2022 состоится новая серия противостояния, которое, похоже, стало для сборных принципиальным. Уругваю непременно нужно побеждать Гану, чтобы выйти в плей-офф, а вот африканцам вполне может хватить и ничьей.