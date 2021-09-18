"Не могли задействовать большое количество ключевых исполнителей? В том-то и дело, что это не моя команда. Я могу сказать только о позитиве, если после этой игры о нем можно говорить... Некоторые молодые ребята порадовали, в принципе можно с ними работать дальше.

Дебютные голы Сикана и Мудрика в видеообзоре матча Мариуполь – Шахтер – 0:5

Недес, Козицкий, Савин – в будущем, при определенных обстоятельствах, и качественном отношении к своему делу, могут пополнить состав основной команды.

Почему Мишнёв не попал в заявку команды? Проанализировав физическое состояние команды после игры с Колосом, было принято решение поберечь его. Анализ показал, что игра получилась довольно энергозатратной. Он просто не смог восстановиться. Могли случиться какие-то травмы, которые были бы совершенно неуместны", – поделился Маркевич в эфире телеканалу Футбол.

Напомним, Мариуполь был разбит Шахтером (0:5). Азовцы не могли рассчитывать на целый ряд исполнителей, которые перебрались именно из Шахтера.

Шахтер на глазах Петракова разбомбил Мариуполь – дебютные голы Сикана и Мудрика, дубль Судакова и неудержимый Конопля