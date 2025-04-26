Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выдвинул целый список претензий в адрес Реала и его президента Флорентино Переса, который мог сорвать проведение финала Кубка Испании против Барселоны.

"Это не футбол, это контроль власти.

– Ему [Пересу] не нравится Тебас, потому что он не делает того, чего он [Перес] хочет.

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– Он не любит Чеферина, потому что тот не делает того, чего он хочет.

– Ему не нравится Лузан, потому что тот не делает того, чего он хочет.

– Он не любит телекомментаторов, потому что они говорят не то, что он хочет.

– Они не хотят двигаться вперед с реформой арбитража, потому что это не то, чего он хочет.

А теперь, после заявлений судей, которые устали от постоянных преследований со стороны Real Madrid TV, он отвечает в своем стиле:

– Приостанавливает пресс-конференцию.

– Он пропускает тренировку на Ла Картухе.

– Он пренебрежительно относится к официальным мероприятиям финала Кубка.

– Сливает информацию о том, что он не выйдет на финал Кубка.

Какая тонкая кожа. Он не протестует, он давит. Он не жалуется, он угрожает. Он не отрицает, он наказывает. Он не хочет улучшать футбол, он хочет свой собственный футбол. И хуже всего не то, что он пытается. Самое серьезное то, что многие это позволяют, соглашаются на это и способствуют этому", – написал Тебас в соцсетях.

Напомним, Реал пропустил все предматчевые мероприятия финала Кубка Испании и якобы даже угрожал бойкотировать саму игру из-за "предвзятости судей", которые перед этим подверглись сокрушительной критике от клубного телеканала "сливочных". Впрочем, позже мадридцы выпустили официальное заявление, в котором опровергли эти слухи. Финал Барселона – Реал должен начаться сегодня (26 апреля) в 23:00 по киевскому времени.

Esto no es fútbol, es control de poder.



No le gusta Tebas porque no le hace lo que él quiere.

No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere.

No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere.

No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 25, 2025

Барселона – Реал Мадрид: анонс финала Кубка Испании