"Это не фол", – арбитр ФИФА раскритиковал удаление Рамоса в Лиге чемпионов

Бывший испанский рефери Итурральде Гонсалес прокомментировал неоднозначное решение арбитра Даниэле Орсато в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити (2:1).

"По моему мнению, удаление Серхио Рамоса было необязательным. Габриэл Жезус искал этот контакта и упал.

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Если первый гол Манчестер Сити был забит без нарушения, то и этот эпизод нельзя считать фолом", – приводит слова Гонсалеса AS.

Напомним, "горожане" одержали волевую победу над Реалом (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В конце поединка Серхио Рамос был удален за фол последней надежды против Габриэла Жезуса.

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