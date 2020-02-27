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"Это не фол", – арбитр ФИФА раскритиковал удаление Рамоса в Лиге чемпионов

27 февраля 23:40 134 Читати українською
"Это не фол", – арбитр ФИФА раскритиковал удаление Рамоса в Лиге чемпионов
Удаление Серхио Рамоса / Reuters

Бывший испанский рефери Итурральде Гонсалес прокомментировал неоднозначное решение арбитра Даниэле Орсато в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити (2:1).

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

"По моему мнению, удаление Серхио Рамоса было необязательным. Габриэл Жезус искал этот контакта и упал.

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Если первый гол Манчестер Сити был забит без нарушения, то и этот эпизод нельзя считать фолом", – приводит слова Гонсалеса AS.

Напомним, "горожане" одержали волевую победу над Реалом (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В конце поединка Серхио Рамос был удален за фол последней надежды против Габриэла Жезуса.

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Теги
Реал Мадрид - Манчестер Сити Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Арбитры Габриэл Жезус Габриэл Жезус Итурральде Гонсалес
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