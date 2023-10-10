Универсал Барселоны Жоау Канселу подвергся критике за неуважение к некоторым болельщикам возле тренировочной базы клуба. Поклонники просили Канселу о селфи, автографах и футболках.

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"Учитывая глупость, распространяемую СМИ, я хочу прояснить несколько моментов. Во-первых, эти люди – не фанаты, это 20-летние дети, которые целый день стоят у дверей Сьюдад Депортива или когда я нахожусь со своими дочерями в парке или просто гуляю с женой. Во-вторых, они просят автографы на карточках или футболках, чтобы потом их продать. Это повторяется изо дня в день, и это всегда одни и те же люди. Это люди, которые не умеют уважать пространство других.

Теперь я хочу обратиться к критикам. Постарайтесь сначала узнать обстоятельства, а затем комментировать ситуацию. Потому что настоящие фанаты всегда будут уважать личное пространство игроков", – написал Канселу в Instagram.

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