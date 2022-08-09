"Я не войду в состав делегации и не желаю лететь туда как болельщик. Я предпочитаю следить за турниром из дома. Если бы у меня была работа или обязанности в Катаре как директора турнира Евро-2024, это, конечно, выглядело бы иначе.

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Права человека должны играть самую большую роль в выборе хозяина турнира. Если страна, в которой обстоят дела с этим хуже всего, получает право на проведение чемпионата мира, то ты начинаешь задумываться о критериях, которые повлияли на такое решение. Это не должно повториться в будущем. Права человека, окружающая среда, размер страны – ни один из этих факторов не отразился на выборе", – сказал Лам в интервью Kicker.

К слову, согласно опросу британской компании YouGov, 48% жителей Германии выступают против выступления сборной на ЧМ-2022 в Катаре из-за нарушений прав человека. В Нидерландах против поездки на Мундиаль выступает две трети населения.

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