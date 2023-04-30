"Когда ты на последних минутах пропускаешь решающий гол, то это, наверное, не добавляет позитива. Но я могу сказать, что мы играли очень хорошо. Хотели забить, что и сделали.

Спасительный гол "украинского Грилиша" в видеообзоре поединка Рух – Ворскла – 1:1

Откровенно говоря, не видел каких-то голевых моментов у Руха, но это – футбол. Такое бывает – длинная передача, нападающий опередил других, и случилось то, что случилось.

Грустим, но уже в четверг мы будем играть с Динамо. С Рухом мы потеряли 2 очка", – сказал Скрипник на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Яворский на последней минуте нарушил правила против Климчука в собственной штрафной и сам пострадавший реализовал пенальти, чем спас Рух от поражения.

Рух в большинстве спас ничью с Ворсклой – "украинский Грилиш" реализовал пенальти в компенсированное время