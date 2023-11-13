В августе Довбик перебрался в Жирону. Главный тренер не сразу стал ставить форварда в основной состав, но со временем Артем просто не оставил иного выбора. За 13 матчей Ла Лиги он забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

Довбик попал в сферу интересов Милана – "новый Шевченко" должен стать наследником Жиру

Жирона очень довольна такой находкой. Накануне пресс-служба клуба в очередной раз напомнила болельщикам, насколько сильный игрок возглавляет их атаку. "Период адаптации? Это не для Довбика", – такое сообщение появилось в соцсетях жирондинцев.

Следует заметить, что такая результативность Довбика оказывает непосредственное влияние на результаты команды. Сейчас именно команда украинца расположилась на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, на два очка опережая идущий вторым Реал.

Жирона закрепилась на вершине Ла Лиги – Довбик и Цыганков организовали волевую победу над Райо Вальекано