"Это не был вопрос цвета футболки": Матузалем – о причине, которая заставляла его выкладываться против Динамо на полную

Экс-полузащитник Шахтера Франселино Матузалем поделился воспоминаниями от выступлений в Украине.

"Футбол в Украине был веселым, но там очень холодно. У меня было желание играть в Лиге чемпионов, и схватка против Селтика была исторической для клуба. Еще были игры с Динамо. Очевидно, это были очень важные матчи, но это не был вопрос цвета футболки.

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Настоящая битва была среди нас, бразильцев: мы, из Шахтера, против тех, кто выступал за Динамо. Мы играли за гордость, чтобы не проиграть своим соотечественникам. Хотя вне поля все мы были друзьями", – цитирует Матузалема издание Derbyderbyderby.it.

Нагдаемо, бразилец выступал за Шахтер с 2004 по 2007 годы, после чего со скандалом покинул "горняков". За это время Матузалем успел провести 88 матчей и записать в свой актив 26 голов и 13 результативных передач.

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