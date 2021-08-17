"Это настоящий стыд. Стыдно должно быть всем, и теперь надо просить прощения у фанатов и руководства. При всем уважении к Тернане, но мы не можем так проигрывать. К сожалению, сейчас уже не вернуть время назад, мы вылетели из Кубка Италии.

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Надеемся, что это послужит сигналом тревоги, потому что мы должны быть сосредоточены. Трудно объяснить, что произошло, потому что мы так много работаем над защитой, но на этот раз было полное отсутствие концентрации. Мы слишком легко пропустили пять голов. Мы просто не имеем права так проигрывать", – приводит слова Михайловича Football Italia.

Добавим, что скромная Тернана выступает в Серии С – третьем дивизионе Италии.

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