“Мы запускаем наш первый Центр развития футбола УАФ, и это один из важных шагов ассоциации в популяризации футбола и привлечении к нему большего количества детей. Тренеры будут работать по современной методологии, которой успешно пользуются лучшие футбольные учебные центры.

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Наша задача – создать условия и атмосферу, которые будут способствовать желанию детей заниматься футболом. Мы хотим, чтобы ребенок уходил с тренировки наполненный эмоциями, и возвращался на поле уже не сам, а с друзьями. Привлечь больше детей к двигательной активности – наш приоритет сейчас. Центр развития футбола УАФ – это не только о тренировках или спорте. Это прежде всего инструмент формирования у ребят ощущение причастности и вовлеченности в единое футбольное сообщество", – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

Стоит заметить, что обучение в Центре развития футбола УАФ является бесплатным. Детей будут тренировать по методикам ведущих европейских академий, в частности Манчестер Сити.

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