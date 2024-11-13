Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец высказался о хет-трике защитника Мигеля Кампоса и о голах со стандартов, которых у команды 10 из 21.

"Во-первых, мы все поздравили Кампоса, очень рады за него. Это действительно такое достижение, можно сказать, крутое. Во-вторых, он отрабатывает удары со штрафных. Как и все, но Мигель больше уделяет этому внимания после тренировок, когда у нас есть свободное время.

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Чемпионат Украины сейчас имеет много хороших команд. Я помню, что после игры с ЛНЗ мы смогли отличиться лишь после стандарта. И таких матчей очень много. Поэтому мы работаем над стандартными положениями. Для нас важно добывать положительный результат, а иногда именно штрафные удары могут обеспечить нужный счет.

Стандарты – это наш козырь. Хотя иногда сложно действовать во время штрафных или угловых, ведь все научились хорошо защищаться", – сказал Ковалец в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

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