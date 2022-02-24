"До конца не верю, что все это происходит с нами. Но люблю Украину сильнее, чем когда-либо и горжусь тем, что я – украинец.

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Это наш дом, и никто у нас его не отнимет. Слава нашим героям, защищающим наши границы. Слава Украине!" – написал Цыганков в своем Instagram.

Заметим, что сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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