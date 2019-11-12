"Это напоминает ситуацию Бонуччи, которую решил психолог", – известный скаут дал совет Коваленко

Известный украинский скаут Алекс Великих в интервью "Футбол 24" объяснил игровые проблемы полузащитника донецкого Шахтера Виктора Коваленко психологией.

"Игрок, все время считающийся перспективным, но время идет, а Виктору никак не удается справиться с ситуацией, когда от него ожидают большого футбола. Талант есть, возраст тот, когда надо доминировать, но всегда что-то не получается.

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Можно только пожелать ему стать основным в клубе и сборной. Терять такого сильного полузащитника никому бы не хотелось. Думаю, основная проблема все же в психологии. Это напоминает ситуацию, в которой в свое время находился Бонуччи, и которую он решил благодаря психологу", – рассказал скаут.

Отметим, что в сезоне 2019/20 Виктор Коваленко провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил лишь 1 мяч. Нынешняя кампания уже 6-я на профессиональном уровне для хавбека.

Полную версию интервью с Алексом Великих читайте на "Футбол 24": "Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний