"Это начало чего-то особенного", – Соль прокомментировал дебют за Динамо в Лиге Европы

Форвард Динамо Фран Соль прокомментировал свой дебют в футболке "бело-синих" в официальном матче.

"Невероятно дебютировать за Динамо и получить хороший результат в выездном матче. Это начало чего-то особенного. Давайте продолжим в Киеве это замечательное соревнование", – написал Соль в своем Instagram.

Олимпиакос – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Киевское Динамо в дебютном официальном матче испанского форварда расписало выездную мировую 2:2 с греческим Олимпиакосом и имеет большие шансы на проход в 1/8 финала Лиги Европы.

Олимпиакос – Динамо: идеальный результат при посредственный игре, инертный Соль и повторение истории