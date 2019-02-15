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"Это начало чего-то особенного", – Соль прокомментировал дебют за Динамо в Лиге Европы

10:09 100 Читати українською
"Это начало чего-то особенного", – Соль прокомментировал дебют за Динамо в Лиге Европы
Фран Соль / соцсети

Форвард Динамо Фран Соль прокомментировал свой дебют в футболке "бело-синих" в официальном матче.

"Невероятно дебютировать за Динамо и получить хороший результат в выездном матче. Это начало чего-то особенного. Давайте продолжим в Киеве это замечательное соревнование", – написал Соль в своем Instagram.

Олимпиакос – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Киевское Динамо в дебютном официальном матче испанского форварда расписало выездную мировую 2:2 с греческим Олимпиакосом и имеет большие шансы на проход в 1/8 финала Лиги Европы.

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Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
Матч окончен
2 : 2
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Олимпиакос Олимпиакос Фран Соль Фран Соль Олимпиакос - Динамо Киев
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