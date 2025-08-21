– Если бы вы были тренером Динамо, то какая установка была бы от вас перед игрой?

– Для тренера важно выбрать оптимальный состав, который готов биться не только за болельщиков и страну, но и за эмблему Динамо. Дух, желание и самоотдача в какой-то мере могут перекрыть нехватку мастерства. И это не просто громкие слова – футболисты должны это понимать и играть сердцем, особенно когда в стране идет война и многие люди страдают для того, чтобы другие жили обычной жизнью.

Не хочется возвращаться назад, но не могу не затронуть тему матчей с Пафосом. Когда такое было, чтобы Динамо со своей историей, большими победами и заслугами без вариантов проиграло, не в обиду кипрской команде, европейскому середняку. Я был очень расстроен и сильно оскорблен бесхребетной игрой такого титулованного клуба, как Динамо.

Что касается предстоящей игры, то нужно постараться сыграть в свой футбол. Если же не произойдет никаких изменений, то у киевлян есть большие шансы опуститься в Лигу конференций, чего очень не хотелось бы.

– Какая сейчас главная проблема Динамо?

– Прежде всего, это реализация голевых моментов, которых, между прочим, в нынешнем сезоне киевляне и так создают немного, имеется в виду на международной арене. К тому же сказывается пассивность на трансферном рынке. По сути, ни одного приобретения. Играть прошлогодним составом? В любом случае должна быть свежая кровь для конкуренции игрокам, которые считают себя незаменимыми в Динамо, – сказал Гецко для Sport.ua.

Добавим, что матч Маккаби Тель-Авив – Динамо состоится в сербском городе Бачка-Топола на стадионе ТСЦ Арена уже сегодня. Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

