В последнее время Левандовски все чаще получает травмы. Известный краковский физиотерапевт и остеопат Кшиштоф Ямка считает, что такие травмы станут более распространенными, особенно учитывая возраст игрока.

"Конечно, у меня нет доступа к медицинским картам Левандовски, но, судя по заявлениям Барселоны и Польского футбольного союза, определенная тенденция уже прослеживается – уже более десяти лет мы говорим о травмах подколенного сухожилия, поэтому можно говорить и о тендините. Думаю, нам стоит смириться с тем, что такие травмы будут встречаться чаще.

Мы знаем об этих ситуациях, но должны учитывать, что, возможно, не все проблемы были доведены до сведения. Возникает вопрос, не повлияли ли на это какие-то тренировочные стимулы, введенные после его перехода в Барселону? Изменил ли он что-то в своей индивидуальной работе, что повлияло бы на нагрузки? Давайте будем честными, возраст тоже играет свою роль.

Левандовски – сознательный футболист, но он также очень амбициозный, и я думаю, что с помощью этих амбиций он пытается обмануть свое тело. А тело, физиологию или заживление тканей обмануть невозможно. Медицина пытается ускорить заживление, но лишь незначительно.

Это не механические травмы, а травмы от перегрузки. Наблюдается определенная тенденция, появилась определенная цикличность, и эта повторяемость может указывать на стремление организма "сдаться". Это может стать началом конца для Роберта Левандовски, каким мы его знаем, футболиста, который избегает подобных травм", – сказал доктор в интервью WP Sportowe Fakty.

21 августа Левандовски исполнится 37 лет.

