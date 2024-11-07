Барселона оказалась Црвене Звезде не по зубам в матче 4-го тура Лиги чемпионов - белградцы уступили каталонцам со счётом 2:5. Несмотря на это поражение, полузащитник "красно-белых" Тими Элшник нашёл повод для оптимизма и заодно потроллил Реал, который недавно проиграл в Эль Класико со счётом 0:4.

Дубль Левандовски в видеообзоре матча Црвена Звезда – Барселона – 2:5

"Мы должны поздравить Барселону, потому что её игроки – одни из лучших в мире. Каталонцы будут на вершине следующие десять лет благодаря своему молодому составу. Кроме того, это моя любимая команда. Мы старались выглядеть под стать нашему сопернику, но нам не удалось добыть результат. Что ж, по крайней мере, я могу сказать, что мы забили больше мячей, чем Реал в Эль Класико.

Для Барселоны это был обычный матч, а для нас это была игра сезона", – цитирует Элшника Sportski žurnal.

Лига чемпионов: Барселона разбила друзей России, Аталанта победила в Германии, экс-соперник Динамо добыл первую победу