"Это Михаил Пирло подъехал?" – Мудрик снова поразил сеть очередными трюками

Атакующий полузащитник Шахтера не устает демонстрировать свои способности.

Мудрик продемонстрировал умение отдать чрезвычайно точный пас обеими ногами. Вингер Шахтера умело отдает передачи, обработав в одно касание не самый простой пас от партнера – точность на самом деле впечатляет. Соответствующие видео футболист выложил в Instagram.

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Поклонники таланта Мудрика уже сравнили игрока с легендарным Маэстро. "Это Михаил Пирло подъехал?" – спросил один из подписчиков.

К слову, Мудрик в сезоне 2019/20 не получает шанса от Луиша Каштру в первой команде. 19-летний полузащитник под руководством португальца не провёл ни одного матча в УПЛ.

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