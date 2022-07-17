Роберт Левандовски станет игроком Барселоны, хотя мюнхенцы сначала не хотели отпускать своего бомбардира. В итоге, клубы сумели согласовать переход 33-летнего форварда, который должен только пройти медосмотр.

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"Благодарю моих партнеров по команде, персонал, руководство клуба и всех сотрудников, которые всегда поддерживали меня и помогали, чтобы мы могли добывать трофеи для Баварии. Я горжусь тем, чего мы достигли вместе.

Но, прежде всего, я хотел бы поблагодарить болельщиков, потому что это вы создаете этот Клуб. Мы, игроки, здесь только на мгновение. Для меня это мгновение длилось 8 прекрасных лет и оно навсегда останется в моем сердце", – написал Левандовски в Instagram на трех языках – немецком, английском и польском.

Напомним, Роберт перешел в Баварию свободным агентом из Боруссии Дортмунд в 2014-м. В Мюнхене поляк выиграл 8 чемпионских титулов Бундеслиги, три кубка Германии и Лигу чемпионов 2019/20. За это время Левандовски наиграл 374 матча, забив 344 мяча (из них 50 – в сезоне 2021/22). Барселона заплатит за него 45 млн евро без учета бонусов.

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