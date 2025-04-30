Украинский легионер Артем Степанов рассказал, что повлияло на его решение присоединиться к Нюрнбергу.

"Клуб постарался привлечь меня на ранней стадии и представил мне четкий план моих дальнейших шагов в профессиональном футболе. Это меня убедило.

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С лета я хочу проявить себя на тренировках и в матчах у Нюрнберга, продвигать свое развитие как можно лучше и быть успешным в команде", – цитирует украинца официальный сайт клуба.

Степанов будет выступать за Нюрнберг на правах аренды из Байера. После завершения сезона 2025/26 Артем вернется к леверкузенцам.

Напомним, что в активе украинца 22 гола за Байер во всех турнирах.

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