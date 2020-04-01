"Это лучший вариант '': сын Сетьена посоветовал Барселоне форварда

Сын главного тренера Барселоны Кике Сетьена Ларо заявил, что хочет видеть в каталонской команде бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

Ларо Сетьен – сын главного тренера "блаугранас", отвечая на вопрос подписчиков в социальной сети Instagram не стал игнорировать вопрос о Неймаре. В частности, он написал следующее: "Считаю Неймара лучшим, поэтому "Да!", Неймара в Барселону, пожалуйста".

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Напомним, 28-летний Неймар защищал цвета Барселоны с 2013 по 2017 год, а затем перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро. Его контракт с парижанами рассчитан до июня 2022 года. Бразилец был близок к возвращению в каталонский клуб летом 2019 года, однако переговоры зашли в тупик.

В текущем сезоне форвард провел за ПСЖ в чемпионате Франции 15 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.

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