Капитан сборной Уэльса Гарет Бейл вдохновенно оценил победу над Украиной и первый за 64 года выход на чемпионат мира.

"Это лучший результат в истории валлийского футбола. Мы едем на чемпионат мира! Слова не могут описать то, что мы чувствуем в данный момент.

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Я просто в восторге от того, что мы едем на чемпионат мира. Это значит все, это то, из чего состоят мечты. Мне не хватает слов. Очень рад, что мы сделали это для этих замечательных фанатов.

Это было тяжело. Я не играл последние три-четыре недели из-за спазма в спине, но самое важное было одолеть их. Я отдаю все силы. Уже не было энергии, но у нас есть хорошие люди в запасе, которые хорошо работают", – цитирует Бейла Sky Sports .

Для сборной Уэльса это только второй выход на Мундиаль в истории. Первым для нее был ЧМ-1958. Следовательно, пауза "драконов" между двумя чемпионатами мира стала самой длинной в истории национальных сборных. В Катаре подопечные Пейджа будут играть с Англией, Ираном и США.

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