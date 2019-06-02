toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ХОСЕ АНТОНИО РЕЙЕС

"Это лучше любых наших слов", – Моуринью и Венгер с восторгом слушали YNWA во время финала Лиги чемпионов

12:46 45 Читати українською
"Это лучше любых наших слов", – Моуринью и Венгер с восторгом слушали YNWA во время финала Лиги чемпионов
Фаны "красных" на Ванда Метрополитано / твиттер Ливерпуля

Культовые наставники Жозе Моуринью и Арсен Венгер, работавшие экспертами на финальном матче Лиги чемпионов, отдали должное болельщикам английского Ливерпуля.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

Исполнение мерсисайдскими болельщиками легендарной You'll Never Walk Alone на мадридском Ванда Метрополитано пришлось по душе обоим тренерам в эфире beIN SPORTS.

Дикие танцы Фирмино и Морено, спокойствие Салаха и бессмертный хит E-Type – как Ливерпуль праздновал победу в ЛЧ

"Это гораздо лучше того, что мы говорим", – восторженно сказал Моуринью. В свою очередь Венгер добавил: "Вы знаете, это уникально".

Отметим, что Ливерпуль одолел Тоттенхэм благодаря голам в дебюте и под занавес поединка. Мохамед Салах открыл счет с сомнительного пенальти, ставшим самым быстрым в истории Лиги чемпионов. А второй мяч в активе Дивока Ориджи, забившего на 87-й минуте.

blog_ava
Почеттино поделился эмоциями после поражения в финале Лиги чемпионов от Ливерпуля
01:53
692
Теги
Видеоновости футбольные фанаты Ливерпуль Ливерпуль Тоттенхэм - Ливерпуль Лига чемпионов Жозе Моуринью Жозе Моуринью Арсен Венгер Арсен Венгер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
53
мин
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук