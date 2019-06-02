"Это лучше любых наших слов", – Моуринью и Венгер с восторгом слушали YNWA во время финала Лиги чемпионов

Культовые наставники Жозе Моуринью и Арсен Венгер, работавшие экспертами на финальном матче Лиги чемпионов, отдали должное болельщикам английского Ливерпуля.

Исполнение мерсисайдскими болельщиками легендарной You'll Never Walk Alone на мадридском Ванда Метрополитано пришлось по душе обоим тренерам в эфире beIN SPORTS.

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"Это гораздо лучше того, что мы говорим", – восторженно сказал Моуринью. В свою очередь Венгер добавил: "Вы знаете, это уникально".

Отметим, что Ливерпуль одолел Тоттенхэм благодаря голам в дебюте и под занавес поединка. Мохамед Салах открыл счет с сомнительного пенальти, ставшим самым быстрым в истории Лиги чемпионов. А второй мяч в активе Дивока Ориджи, забившего на 87-й минуте.