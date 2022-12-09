Это ложь, и такая ложь причиняет мне большую боль.

Ахметов: Свой первый капитал я заработал, играя в карты

Мы с Ахатом опоздали на матч на 5 минут, и он, не дождавшись меня, бросился из машины на стадион. Разница составила 5 секунд, не больше. Взрыв произошел, как только я открыл дверь своего автомобиля.

Когда твой лучший друг умирает на твоих глазах, ты понимаешь, что смерть опоздала на 5 секунд, и после этого в чем-то тебя обвиняют, это очень больно и несправедливо", – цитирует Ахметова The Washington Post.

Напомним, Ахат Брагин погиб 15 октября 1995 года вместе с братом и охранниками в Донецке в результате взрыва во время матча Шахтер – Таврия. Ему было 42 года.

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