"Это ложь, причиняющая мне большую боль": Ахметов отверг подозрения в причастности к убийству экс-президента Шахтера
Нынешний владелец донецкого клуба Ринат Ахметов рассказал о своих отношениях с Ахатом Брагиным.
Это ложь, и такая ложь причиняет мне большую боль.
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Мы с Ахатом опоздали на матч на 5 минут, и он, не дождавшись меня, бросился из машины на стадион. Разница составила 5 секунд, не больше. Взрыв произошел, как только я открыл дверь своего автомобиля.
Когда твой лучший друг умирает на твоих глазах, ты понимаешь, что смерть опоздала на 5 секунд, и после этого в чем-то тебя обвиняют, это очень больно и несправедливо", – цитирует Ахметова The Washington Post.
Напомним, Ахат Брагин погиб 15 октября 1995 года вместе с братом и охранниками в Донецке в результате взрыва во время матча Шахтер – Таврия. Ему было 42 года.
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