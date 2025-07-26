"Это лишило меня сна": Спаллетти рассказал, почему он провалился в сборной Италии
Бывший главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал свое увольнение, которое состоялось в июне.
“Это никогда не пройдет. Это лишило меня сна. Это влияет на меня во всем, потому что я всегда держу эту мысль при себе. Иногда я чувствую себя счастливым, но потом эта мысль возвращается ко мне. Я не мог объяснить ребятам, как сильно я их люблю.
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Сначала моей ошибкой было чрезмерное давление на чувство принадлежности, идентичности. Я просил их петь гимн, собирал перед каждой тренировкой. Хотел пробудить гордость, которую сам испытывал, но это оказалось слишком", – признался Спаллетти в интервью La Repubblica.
Напомним, что после увольнения Спаллетти сборную Италии возглавил Дженнаро Гаттузо.
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