Главный тренер Жироны Мичел убежден, что летний новичок Артем Довбик еще не достиг своего потолка.

Украинец оформил 3 гола и 2 ассиста в 9 первых матчах за клуб, однако наставник ждет еще большего.

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"Это всего 60, максимум 70% от потенциала Довбика. Он до сих пор не владеет языком, и есть определенные концепции игры, которые он не усвоил. Ему нужно совершенствоваться, и он это сделает", – заявил Мичел в интервью Diari de Girona.

Напомним, Жирона заплатила СК Днепр-1 около 7,5 млн евро за половину прав на Довбика (вторая принадлежала Митьюлланду).

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