Вингер Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о своих тренировках и намерениях попасть на Туманный Альбион.

"Футбол – это не только о 90 минутах на поле. Это также о многих факторах вне поля – тренажерный зал, восстановление, питание, тренировка.

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Я тренирую штрафные удары. Это важная часть игры и я могу забить много голов со штрафных. Раз в неделю я выбираю день и пробиваю 100 штрафных на тренировке. Это занимает около полутора часов.

АПЛ? Да, да, это возможно. Английская Премьер-лига – самый лучший чемпионат в мире, в котором все хотят поиграть. Я ценю дискуссии болельщиков относительно моего мастерства, но должен улучшать некоторые моменты. Могу играть лучше. В конце концов это всего 20% моего потенциала", – цитирует Мудрика The Times .

Среди претендентов на Михаила называют ряд грандов, среди которых Реал, Арсенал, Байер и другие. Летом Шахтер категорически отказал всем желающим, ведь рассчитывает продать своего воспитанником не менее чем за 60 миллионов евро.

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