"Я не знаю, является ли лучшим решением Коло Муани или Тюрам. Что мы знаем, так это то, что Дембеле приносит больше пользы, он обыгрывает соперников, побеждает. По моему мнению, когда он вышел на поле, Усман стал человеком матча.

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Когда у вас есть Дембеле, всегда есть момент, когда вы знаете, что он пойдет в дриблинг, и достигнет своей цели. Мы знаем, что Дембеле всегда делает одно и то же, что он завершает игру ударом на трибуны. Но когда у тебя нет чего-то лучшего... С Коло Муани и Тюрамом все печально. Коло Муани – одна из самых странных вещей последних лет.

Интересно, не одно из крупнейших ограблений за последние годы. Я не знаю, как Коло Муани попал во Францию и подписал контракт с ПСЖ. Мяч делает ему больно...", – приводит слова Риоло AS.

Добавим, что Коло Муани сейчас является запасным нападающим сборной Франции и помог одержать победу над Бельгией – именно после его удара и рикошета от Вертонгена мяч оказался в воротах Кастелса.

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