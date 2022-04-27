После полуфинала Лиги чемпионов у Анчелотте спросили о Тони Родигере. По информации инсайдеров, Реал уже договорился о трансфере немца. Однако главный тренер Мадрида решил не открывать карты.

"Тони? Это кто такой? – с хитрой улыбкой сказал Карло. – Он до сих пор играет за Челси. Я больше ничего не могу о нем сказать".

Реал проиграл в первом матче 1/2 финала Манчестер Сити, пропустив 4. Оборона "сливочных" выглядела ужасно. И Алаба, и Милитао допускали грубые ошибки. Рюдигер должен придать защите стабильности.

Ман Сити победил Реал в фантастической перестрелке с семью голами – Зинченко и Бензема стали героями битвы за финал ЛЧ