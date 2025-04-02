"Я думаю, мы достаточно хороши. Те, кто вышел на поле, сыграли хорошо, и мы закончили игру с большей энергией, чем Реал Сосьедад.

Фейлы Лунина в видеообзоре матча Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:4

Никогда не думал, что мы вылетим, потому что на Бернабеу может случиться все что угодно. Когда нам приходится отыгрываться, мы никогда не сдаемся. Никогда не сдаемся, особенно дома, перед болельщиками.

Момент с Винисиусом? Для меня это была красная карточка, но это ситуация, когда выбор должен сделать судья. Для него это желтая, а для меня – красная.

Немного не повезло, Алаба коснулся мяча дважды. Такое случается. Пропускать четыре гола – это плохо. Мы команда, которой не хватает баланса, но у нас есть много возможностей двигаться вперед. Забить четыре гола Реал Сосьедаду не так-то просто.

Эндрик был очень хорошим. Это был Эндрик, который пасует и завершает. Он не так много играл, и поэтому, когда ему удается сыграть 60 или 70 минут на этом уровне, этого достаточно", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, что на 106-й минуте ответного матча полузащитник Оласагасти на большой скорости влетел в ноги Винисиусу. Главный арбитр матча Хавьер Альберола Рохас показал испанцу желтую карточку. Бразильца не удовлетворило такое решение.

К слову, Реал в финале Кубка Испании сыграет с победителем пары Барселона – Атлетико.

Сосьедад забил Реалу 4 гола, но все равно вылетел – Мадрид прорвался в финал Кубка несмотря на ляп Лунина и автоголы Алабы