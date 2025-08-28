"Я не вижу Ваната в серьезных матчах. Вообще, когда я услышал, что Динамо проиграло Пафосу (прим. заг счет 0:3), то был шокирован. Это кошмар. Нельзя так опускать уровень Динамо.

Извиняюсь, но мы пахали, это было нашей жизнью, стремились проявить себя. Все прекрасно знают, что Динамо – это история наша. И вот она так опустилась. Это неправильно.

Давайте, конечно, еще посмотрим, жизнь покажет. Но так относиться нельзя. Мне кажется, нужны серьезные изменения. Они тренеров меняют, а коллектива все равно нет. У нас коллектив был. Все с характером были. Каждый на своем месте.

Там на "Золотой мяч" заслуживали и Яковенко, и Заваров, и Василий Рац. Половина команды на него заслуживала. Мы никого не боялись. Да, играли с уважением к сопернику, но не боялись", – приводит слова Беланова комментатор Сергей Лукьяненко в своих соцсетях.

