"Это конкуренция": Бартулович объяснил, почему Супряга получает мало игрового времени
12 ноября 08:00 - Читати українською
Главный тренер Зари Младен Бартулович прокомментировал игру Владислава Супряги.
"В кубковом противостоянии он играл 60 минут, в предыдущем матче – 20, сегодня – 10. Это конкуренция, есть игроки, которые заслуживают игрового времени.
Бартулович подверг сомнению решение арбитра в матче УПЛ: "Если бы это было в сторону Шахтера, он поставил бы пенальти?"
Все работают, а мы, как тренерский штаб, решаем, кому и сколько минут давать, – цитирует Бартуловича официальный сайт Шахтера.
Напомним, что Супряга присоединился к Заре на правах аренды из Динамо.
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