"В кубковом противостоянии он играл 60 минут, в предыдущем матче – 20, сегодня – 10. Это конкуренция, есть игроки, которые заслуживают игрового времени.

Бартулович подверг сомнению решение арбитра в матче УПЛ: "Если бы это было в сторону Шахтера, он поставил бы пенальти?"

Все работают, а мы, как тренерский штаб, решаем, кому и сколько минут давать, – цитирует Бартуловича официальный сайт Шахтера.

Напомним, что Супряга присоединился к Заре на правах аренды из Динамо.

Шахтер после триумфа в ЛЧ переиграл Зарю – пенальти активизировал "горняков", Кевин отметился первым голом в сезоне