"Ну что, если там люди зомбированы? Что им можно говорить? Ты ничего не докажешь. Их надрессировали, они боятся кривое слово сказать.

Корниенко во второй раз станет отцом – защитник Шахтера эмоционально узнал пол малыша

Я уже не вижу смысла что-либо говорить. Миллионы людей стараются каждый день им что-нибудь доказать. Как-то там в голову вбить. Но им все равно. Это конченые люди, по-другому не могу назвать. Хотел бы посмотреть на них, если бы у них подобное случилось. Если бы дети умирали, беременные мамы. Не хочу даже о них говорить. Конченый народ.

Я как-то зашел в директ в Instagram. Пишет мне какой-то мужик из России: "А где ты был все эти 8 лет на Донбассе?". Отвечаю ему: "Когда началась война на Донбассе, я еще был "щенком", который даже не знал, что такое Instagram. Ничем не мог помочь Украине. Что ты мне начинаешь доказывать, урод?" Я его уже нагнулся, не выдержал. Затем заблокировал, с ними даже нет смысла разговаривать", – сказал Корниенко в комментарии Football Hub.

Напомним, украинцы уже 146-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

Россия напала на Украину: откровенное признание Ярмоленко, предложение раненого фана Динамо, 50 млн для Шахтера (LIVE)