Музыка: Слушаю много чего, разные жанры. Любимый исполнитель – Эминем.

Кино: Называю сериалы "Бумажный дом" и "Острые козырьки".

Актер или актриса: Килиан Мерфи, Эмма Стоун.

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Книга: Очень люблю читать, Почти каждый день уделяю этому процессу хотя бы 25-30 минут. Сейчас перешел на англоязычную литературу.

Блюдо: Спагетти или просто макароны с пармезаном.

Алкоголь: Вообще не употребляю.

Авто, на котором ездите сейчас: Пока не езжу, но, возможно, в ближайшее время смогу.

Аксессуар: Цепочка с крестиком.

Самый большой штраф в карьере: Очень рад, что не сталкивался с этим понятием в своей карьере.

Самый красивый город или место, где вы побывали: Для меня всегда самым красивым будет Киев, откуда я родом. А из зарубежных выделю Вену. Он похож на Львов, но масштабнее по размерам, там больше архитектуры и всего остального. Еще и на реке Дунай стоит.

Спортсмен: Криштиану Роналду.

Клуб: Барселона и Манчестер Сити. Сейчас болею за английскую команду, но Барса – вне конкуренции. Это клуб, благодаря которому я начал интересоваться футболом.

Кем мечтали стать в детстве: Футболистом. Это всегда была моя основная мечта и цель.

Фобия: Замкнутое пространство (клаустрофобия).

Нефутбольный талант: Таланта к пению у меня нет – и вообще этого лучше не слышать (Улыбается). Или готовлю? Да могу приготовить базовые блюда. Но ничего такого изысканного.

Если бы была возможность познакомиться с любой мировой знаменитостью – кого бы выбрали: Очень трудно выбрать кого-то одного, потому что со всеми хотел бы познакомиться. Пусть будет Хосеп Гвардиола.

Какой игровой скилл и у кого вы бы хотели одолжить: Не хотел бы ни у кого одалживать. Надо развивать собственные скиллы. Но если мы уже фантазируем... Правильное распознавание ситуации, считывание информации, которое было у Хави, – рассказал Краснопир в интервью YeSport.

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