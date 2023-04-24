"Очень важная победа, ключевая для завоевания титула. Мы обыграли отличную команду. У Атлетико были моменты, но мы доминировали и имели возможность забить второй мяч, который бы помог нам успокоиться. Барселона была сильнее.

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Ключевую роль сыграла работа Рафиньи и Феррана в обороне, они помогали команде. Их самоотдача очень важна. В первом тайме мы создавали меньше, чем во втором, но кроме отдельных моментов в целом провели отличный матч. Я очень доволен.

Тер Штеген – один из трех лучших вратарей мира, а благодаря тому, как мы играем, он самый лучший. Он невероятный, он гарантирует нам безопасность. Но и защита очень хорошая, все дело в командной работе. Однако во многих ситуациях Марк сыграл решающую роль.

Обычно мы не позволяем соперникам создавать столько моментов, но это Атлетико, который не проигрывал с января, сами видите, в какой они форме. Критика будет всегда, ведь это Барселона. За этот матч она тоже будет. Ситуация в Ла Лиге отличная, но мы еще ничего не выиграли", – цитирует наставника "сине-гранатовых" Marca.

Напомним, что Барселона опережает мадридский Реал на 11 пунктов в турнирной таблице. "Блаугранас" в следующем туре сыграют против Райо Вальекано.

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