"В психологическом плане нам было очень важно добиться успеха после победы над Динамо в Лиге Европы. Думаю, что победа над Эйбаром важна для нас не столько с точки зрения заработанных очков, сколько в плане психологии, в плане уверенности в своих силах. В футболе и в жизни часто так бывает, что самое главное – это преодолеть сомнения в самом себе. И наша команда с этой непростой задачей справилась.

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Это абсолютно ключевая неделя. В четверг нам нужно продолжить то, что мы начали в противостоянии с Динамо. Уверен, соперник не собирается сдаваться. Они в нынешнем сезоне на выезде хорошо сыграли против Барселоны на Камп Ноу. А нам после Лиги Европы нужно выиграть в чемпионате, чтобы продолжить борьбу за места в топ-6", – цитирует Эмери Marca.

Заметим, первый поединок в ЛЕ завершился победой Вильярреала со счетом 2:0. Ответный матч состоится уже 18 марта в Испании.

Севилья удержала победу над Бетисом, Вильярреал в матче с удалением и нереализованным пенальти одолел Эйбар