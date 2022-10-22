Харьковчане не собираются мириться с высказываниями генерального директора Руха Игоря Дедышина в адрес Евгения Красникова.

"В средствах массовой информации распространяются высказывания генерального директора футбольного клуба Рух Игоря Дедышина по поводу футбольного клуба Металлист.

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1. Евгений Красников, работавший в футбольном клубе Металлист, был уволен по собственному желанию 21.07.2022.

2. Евгений Красников не является акционером Металлиста.

3. Евгений Красников не финансирует Металлист.

4. Клуб имеет свои источники финансирования, которые не нарушают действующее законодательство и регламентные нормы ФИФА. И готов предоставить соответствующие документы по требованию компетентных органов.

Считаем высказывания Дедышина недопустимыми. Это общая клевета, порочащая честь футбольного клуба Металлист. Оставляем за собой право обратиться в органы футбольного правосудия и будем добиваться максимально сурового наказания для этого функционера", – говорится в заявлении Металлиста на официальном сайте.

Напомним, после матча 7-го тура УПЛ между Рухом и СК Днепр-1 (2:3) между Дедышиным и Красниковым возникла сначала словесная перепалка, а впоследствии драка, которая продолжилась заявлениями ФК Рух об анархии в украинском футболе.

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