"Ну, конечно, лучше иметь пять команд от АПЛ вместо четырех в Лиге чемпионов, учитывая нашу ситуацию. Но есть семь или восемь претендентов, так что все решится в последний момент.

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У нас не было полного состава весь сезон. Три центральных защитника выбыли, Лучший нападающий выбыл до последних одного-двух матчей. У нас не было полного состава. Это продолжается весь сезон. Мы адаптируемся. И можно сказать, что это катастрофа, но все могло быть еще хуже.

Я действительно доволен тем, как мы с этим справляемся, с той ситуацией, в которой мы оказались, оставаясь собой; имея шанс квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Это то, что мы должны сделать, особенно в домашних матчах – хотя и на выезде тоже, но особенно дома", – цитирует Гвардиолу City Xtra.

Напомним, что Манчестер Сити сейчас находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ с 52 очками. От первой строчки "горожане" отстают на 21 балл.

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