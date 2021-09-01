"Сегодня прежде всего был важен результат. Мы потеряли очки, поэтому я считаю, это была провальная игра. Трудно что-то сказать сразу после матча. Думаю, все видели, поэтому не нужно много слов. Было важно взять три очка, чтобы поехать на чемпионат мира. Мы их не взяли, поэтому я считаю, что это катастрофа для нас.

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Это уже конец квалификации? Я не знаю. Не хочу сейчас говорить громких фраз. Нужно сесть, посмотреть в турнирную таблицу, разобраться и двигаться дальше. Я даже не поверил, что они отыгрались. Мы забили, оставалась минута... Нужно было где-то проще сыграть. Футбольный закон не отменяется: "Не забиваешь ты – забивают тебе". Мы не реализовали несколько моментов, а они нам забили. Все.

С тренером нормальная коммуникация. Мы все взрослые футболисты – уважаем его, а он уважает нас. Работаем. Что еще можно сказать... Мы уважаем Петракова, слушаем, что он нам говорит. У нас полное доверие к главному тренеру", – сказал Яремчук в эфире ТК Футбол.

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