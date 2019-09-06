"Это катастрофа", – Франков прокомментировал фиаско сборной Украины U-21 в матче с Финляндией

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков отреагировал на поражение сборной Украины U-21 в 1 туре отборочного цикла Евро-2021.

"Фантастический старт молодежной сборной Украины в отборе на Евро – 0:2 с самой сборной Финляндии, известным грандом на всех уровнях. Да-да, вы правильно поняли, это та самая команда, которая недавно выиграла чемпионат мира в Польше, но вместо главного тренера Петракова имеет главного тренера Ротаня, победы в каких-то выставочных турнирах, иное видение футбола и, в общем-то, иное кадровое наполнение.

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Состав этой команды потенциально ну никак не слабее, однако с характером, как выяснилось, в такой комплектации у команды просто швах. Неприятный результат? Да это катастрофа, на самом-то деле! Потеря трёх очков дома не с фаворитом, а с предполагаемым, в лучшем случае, середняком группы... Дальше? Понятно, что играть, цепляясь зубами и когтями. Если получится", – написал Франков в своем Telegram-канале.

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