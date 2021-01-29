"Клуб должен заранее предлагать футболисту новый контракт, зная, что соглашение заканчивается. Я не поддерживаю, что некоторые наши клубы отправляют спортсменов в дубль, потому что те отказываются продлевать контракт. Это типичная украинская практика.

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За рубежом футболист за год или полгода до окончания контракта сообщает, что покидает клуб, дорабатывает, прощается. А у нас каменный век. Но в случае с Шахабом понимаю Олимпик, потому что клуб вывел его в люди, вложил немалые деньги. Считаю, что новый клуб иранца должен заплатить Олимпику", – цитирует Маркевича Експрес.

Напомним, Захедитабара перевели в дубль на фоне слухов о подписанном предварительном контракте с Зарей. Соглашение нападающего с Олимпиком рассчитано до лета этого года. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро. К слову, Шахаб вместе с Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – в обоих по 8 голов.

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