"Это как король дарит тебе титул рыцаря", – Клопп отреагировал на слова Бекенбауера, что он должен возглавить Баварию

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что ему все нравится в мерсисайдском клубе.

"Мне рассказали, что сказал Беккенбауэр. Нет, это не давит на меня. Я рад, что знаю его уже 14 лет. Это что-то особенное, и я думаю, что могу сказать, что мы -– друзья. Когда он говорит обо мне такие вещи это хоже на то, как король награждает человека титулом рыцаря.

"Я слышал, что Бавария проиграла", – музыкальное поздравление от Клоппа, которое понравится даже немецким болельщикам

Я чувствую себя хорошо здесь, в Ливерпуле. Этот клуб дал мне много возможностей, чтобы создать действительно хорошую команду. Однако, если я проиграю против Фулхэма, что, по вашему мнению, произойдет тогда? Мне очень нравится, когда люди говорят положительно обо мне, потому что я такой же, как и все остальные люди.

Но я бы не сказал, что мне нужна эта похвала. Если моя семья и друзья положительно думают обо мне, это для меня важно. А мнение других людей на меня не влияет", – цитирует Клоппа AS.

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Напомним, после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль победил Баварию (3:1), бывший президент мюнхенцев Франц Беккенбауэр заявил, что Клопп должен возглавить "ротэн": "Это было бы невероятно. Это стало бы самой высокой точкой в его карьере. Юрген был тем, кто научил немцев быстро играть в футбол".