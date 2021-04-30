"Жаль, что в футбол нельзя играть до конца жизни. До 80 или 100 лет. Когда я в 27 лет получил первую серьезную травму, то не знал, сколько еще смогу играть. Врачи говорят, что у меня колено, как у 80-летнего старика. Думают, что я много танцевал на дискотеках, но я просто жестко играл в футбол.

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В одной книге писали, что самые большие психологические стрессы спортсмены испытывают после завершения карьеры, потому что они не могут себя найти. По своему опыту знаю, что нужно немного опуститься на землю. Понять, что ты уже не известный футболист. Твои достижения – это хорошо, но надо начинать новую жизнь. Возможно, в качестве тренера. Но тогда ты начинаешь с нуля. Если ты начинаешь заниматься архитектурой, то тоже с нуля. Ты вообще никто. Как в 17-18 лет, когда ты тоже был никем.

Однако в Динамо тебе могут дать шанс стать тренером быстрее, чем кому-то, кто лучше тебя в 2-3 раза. Это как Кличко стал мэром. Это большая честь, он многого добился в спорте и получил шанс. Быстрее, чем если бы кто-то мучился ради этого 20 лет. Но шансом тоже нужно уметь воспользоваться", – сказал Гавранчич в интервью ПроФутбол Digital.

Напомним, Горан выступал за Динамо с 2001 по 2008 годы и завоевал с киевлянами 4 чемпионства, 4 Кубка Украины и 3 Суперкубка страны.

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