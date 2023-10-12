"В Чемпионшипе высокий уровень, очень хороший чемпионат, высокий темп и очень хорошо футболисты работают с мячом, все ребята очень техничны. Это большой опыт для меня. Я очень рад, что попал в такую команду, где могу играть и развиваться.

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Здесь более высокий темп, чем в УПЛ, намного. Каждая команда может обыграть каждую команду. Почти все клубы равны, только Лестер выделяется более-менее. Игры очень трудны, нет проходных матчей.

Скажу так – это как другая планета. Мне тяжело, потому что я не знаю языка. Это главная проблема. Общение очень важно для футболистов. Трудно, но ничего, я привыкаю потихоньку. Сейчас семья переедет и будет легче. Мне нужно время, я понимаю, что я никуда не тороплюсь, стараюсь слушать тренера, выполнять то, что он хочет, и просто привыкаю", – сказал Русин в эфире Взбірна.

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