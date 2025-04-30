“Я приехал сюда не просто для того, чтобы сделать фотографии. Я бы хотел, чтобы все было по-другому. Я приехал с определенной целью, я прислушивался к своему сердцу, когда подписывал контракт. Теперь я хочу, чтобы вы мне ответили: почему я не сыграл два матча подряд в этой футболке? Вы можете потом говорить прессе все, что хотите: "Дуглас не в форме". Это я не в форме? Я прошел всю предсезонку и сыграл в каждом контрольном матче. Я провел один из лучших сезонов в своей карьере, был одним из лучших опорных полузащитников в Премьер-лиге.

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Травмы сдерживали меня. Это правда. Но как долго я оставался на скамейке запасных, пока был в форме? Очень долго. Эти травмы были ненормальными. Я никогда не был склонен к травмам, но есть много причин, которые могли вызвать их, я предпочитаю не комментировать их. Я продолжу отдавать все силы этому клубу, даже если иногда это будет трудно. Это нелегко, но вы можете на меня рассчитывать", – заявил недавно Луис.

Как информирует Gazzetta dello Sport, эта реакция не понравилась боссам Ювентуса. Они рассматривают возможность оштрафовать бразильца.

Сообщается, что Луис расстался со своей девушкой Алишей Леманн, которая также выступает за женскую команду Ювентуса. Согласно источнику, она счастлива в Турине, а Дуглас – нет.

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